Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası - D ve E gruplarında birer karşılaşma oynandı

ANKARA (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası D ve E gruplarında 2 maç yapıldı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 4. gününde 2 maç oynandı.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

Arjantin-Japonya: 0-0 E Grubu

Kanada-Kamerun: 1-0

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.