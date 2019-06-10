Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
- D ve E gruplarında birer karşılaşma oynandı10 Haziran 2019 Pazartesi 23:52
ANKARA (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası D ve E gruplarında 2 maç yapıldı.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 4. gününde 2 maç oynandı.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
D Grubu
Arjantin-Japonya: 0-0
E Grubu
Kanada-Kamerun: 1-0
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