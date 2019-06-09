Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
- C ve D gruplarında 3 karşılaşma oynandı09 Haziran 2019 Pazar 21:19
ANKARA (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası C ve D gruplarında 3 maç yapıldı.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 3. gününde 3 maç oynandı.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
Avustralya-İtalya: 1-2
Brezilya-Jamaika: 3-0
D Grubu
İngiltere-İskoçya: 2-1
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