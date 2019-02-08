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Futbol dünyası yasta

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın cesedinin bulunmasının ardından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı

08 Şubat 2019 Cuma 11:17
Futbol dünyası yasta

Manş Denizi'nde enkazı bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlenmesinin ardından futbol dünyasının önemli isimleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarını iletti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, 28 yaşındaki futbolcunun fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajda, "Ne kadar acı olduğunu anlatacak kelime yok. Dualarım Sala'nın ve pilotun aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Arjantinli Diego Armando Maradona, Sala'nın ailesine ve arkadaşlarına destek mesajı gönderdiği sosyal medya hesabında, "Birçok kişi Sala için umutlu bir bekleyiş içindeydi, kötü haber için çok üzgünüm. Görüşmek üzere Emiliano." paylaşımını yaptı.

Sala'yı arama çalışmalarına 26 bin sterlin yardımda bulunan Paris Saint Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, üzerinde Sala'nın isminin yer aldığı yanan bir mumla yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat" dileğinde bulundu.

Manchester City forması giyen Arjantinli Sergio Agüero ve takım arkadaşları Benjamin Mendy ile Riyad Mahrez, Porto'nun kalesini koruyan Iker Casillas, Arsenalli Alexandre Lacazette, Arjantin Futbol Federasyonu, Barcelona Kulübü, Chelsea Kulübü, Boca Juniors Kulübü, Independiente Kulübünün aralarında yer aldığı çok sayıda futbolcu, federasyon ve kulüp, sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarını paylaştı.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan Sala'yı taşıyan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, futbolcu ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.

6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti.

 

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:17
  1. Diego Armando Maradona
  2. Emiliano Sala
  3. Kylian Mbappe
  4. Manş Denizi
  5. Mesut Özil
  6. sosyal medya

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