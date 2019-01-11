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Futbol, basketbol derken tenise de şike bulaştı!

İspanya'da, tenis müsabakalarına şike bulaştıran Ermeni çetesi çökertildi. Olayla ilgili 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

11 Ocak 2019 Cuma 17:31
Futbol, basketbol derken tenise de şike bulaştı!

İspanya'da, tenis müsabakalarına şike bulaştırdığı gerekçesiyle Ermeni çetesi gözaltına alındı. 28'i profesyonel sporcu olmak üzere 83 kişinin dahil olduğu çeteden 15 kişi gözaltına alındı, 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İspanyol Sivil Muhafaza Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, şikeli tenis maçlarının düzenlenmesinde suçlanan, Ermenistan'dan gelen göçmenleri içeren bir çete etkisiz hale getirildi. 28'i profesyonel sporcu olmak üzere 83 kişinin dahil olduğu çeteden 15 kişi gözaltına alındı, 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Şubat 2017'den beri faaliyet gösterdikleri ortaya çıktı

ITF Futures Challenger kategorilerinde tenisçilerden oluşan sporcuların, oyunların sonuçları konusunda çete üyeleri ile önceden anlaştıkları ve şikeci çetenin Şubat 2017'den beri faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

167 bin Euro ve sayısız banka hesapları ortaya çıktı

İspanya'nın dokuz bölgesinde yapılan aramalar sonucunda banka katları, nakit para, bir adet silah, pahalı bir araba, mücevherler ve 167 bin Euro bulunduğu açıklandı. 42 banka hesabı dondurulurken, şüphelilerin yolsuzluk, dolandırıcılık, kara para aklama, yasa dışı silah bulundurma ve kişisel bilgilerin yanlış kullanımı ile suçlandığı bildirdi.

Tenisteki bu şike çetesine operasyonun Ekim ayında yapıldığı ancak Sivil Muhafaza Kurumu, operasyonu yeni açıkladığı ortaya çıktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:31
  1. Tenis
  2. İspanya
  3. tenis şike

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