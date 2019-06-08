Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye: 2 - Fransa: 0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya), Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 89 Abdülkadir Ömür), Cengiz Ünder (Dk. 84 Yusuf Yazıcı), İrfan Can Kahveci (Dk. 79 Ozan Tufan), Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Fransa: LIoris, Digne (Dk. 46 Mendy), Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi (Dk. 46 Coman), Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud (Dk. 72 Ben Yedder), Mbappe Goller: Dk. 30 Kaan Ayhan, Dk. 40 Cengiz Ünder (Türkiye) Sarı kartlar: Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 45+1 Merih Demiral (Türkiye), Dk. 45+1 Umtiti, Dk. 86 Coman (Fransa)

KONYA (AA) - Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa'yı 2-0 yendi. 54. dakikada Kenan Karaman'ın rakibine baskıyla kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Burak Yılmaz'a gönderdi. Burak'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci LIoris topu güçlükle kornere çeldi. 55. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Kenan Karaman'ın vuruşunda topu kaleci LIoris uzaklaştırdı. 56. dakikada Griezmann'ın sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Mert Günok topa hakim oldu. 69. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında Mahmut Tekdemir'in ceza yayı önünden sert şutunu kaleci LIoris güçlükle kornere çeldi. 79. dakikada Cengiz Ünder'in sağ korner çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti. 80. dakikada Griezmann'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 85. dakikada Kenan Karaman'ın ara pasına hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahası içinden vuruşunda top kale direği dibinden auta gitti. Karşılaşma, A Milli Futbol Takımı'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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