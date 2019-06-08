Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye: 2 - Fransa: 0 (İlk yarı)

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya), Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Fransa: LIoris, Digne, Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi, Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud, Mbappe Goller: Dk. 30 Kaan Ayhan, Dk. 40 Cengiz Ünder (Türkiye) Sarı kartlar: Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 45+1 Merih Demiral (Türkiye), Dk. 45+1 Umtiti (Fransa)

KONYA (AA) - Türkiye ile Fransa arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçının ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 17. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in ortasında, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Dorukhan Toköz'ün vuruşunda Kenan Karaman ofsaytta kaldı. 19. dakikada Fransa'nın geliştirdiği atakta Mbappe'nin ortasına yükselen Griezmann'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 38. dakikada İrfan Can Kahveci rakibinden çaldığı topla ceza sahası içerisine hareketlenerek meşin yuvarlağı Burak Yılmaz'a gönderdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinden zayıf vuruşunda top kaleci LIoris'te kaldı. 40. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0 43. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Merih Demiral'ın kafa vuruşu yandan auta gitti. A Milli Futbol Takımı, soyunma odasına 2-0 önde gitti.





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