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Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Elemelerin ilk haftası, D, F ve J gruplarında oynanan karşılaşmalarla sona erdi

24 Mart 2019 Pazar 01:12
Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

ANKARA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ilk haftası, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ilk haftası, D, F ve J gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.

Öne çıkan karşılaşmalarda, F Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Norveç'i 16. dakikada Rodrigo, 71. dakikada penaltıdan Sergio Ramos'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü, 65. dakikada penaltıdan Joshua King kaydetti.

J Grubu'nda ise İtalya, Udine kentindeki Friuli Stadı'nda ağırladığı Finlandiya'yı 2-0 yendi. Ev sahibi ekip, 7. dakikada Nicolo Barella ve 74. dakikada Moise Kean'ın ağları sarsmasıyla galibiyete uzandı.

- Bosna Hersek, Süper Lig'de forma giyen oyuncularıyla kazandı

Bosna Hersek ise konuk ettiği Ermenistan'ı 2-1 yendi.

Ev sahibi ekip, 33. dakikada Rade Krunic'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca'nın pasını iyi değerlendiren Atiker Konyaspolu Deni Milosevic, skoru 2-0'a getirdi. Ermenistan'ın tek golü, 90+3'üncü dakikada penaltıdan Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.

Öte yandan, Roma forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, milli takımdaki 100. maçına çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, Bosna Hersek milli formasını 100 kez giyen ilk isim oldu.

EURO 2020 Elemeleri'nde ikinci haftasına, C, E, G ve I gruplarında oynanacak 10 karşılaşmayla ara verilmeden yarın devam edilecek.

İlk haftanın son gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:


- D Grubu

Gürcistan-İsviçre: 0-2

Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti: 0-1


- F Grubu

Malta-Faroe Adaları: 2-1

İsveç-Romanya: 2-1

İspanya-Norveç: 2-1


- J Grubu

Bosna Hersek-Ermenistan: 2-1

İtalya-Finlandiya: 2-0

Lihtenştayn-Yunanistan: 0-2



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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 01:12
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
  2. 8 karşılaşma
  3. elemeler
  4. ispanya
  5. İtalya

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