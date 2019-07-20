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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

İstanbul'da yaşayan bine yakın Senegalli, Fatih'te kiraladıkları bir düğün salonunda dev ekranda 2019 Afrika Uluslar Kupası Finali Senegal-Cezayir maçını seyretti

20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:05
Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

İSTANBUL (AA) - Senegalliler, Fatih'te bir düğün salonunda 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın Senegal ile Cezayir arasında yapılan final maçını izledi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32. kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Senegal ile Cezayir, Uluslararası Kahire Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaştı.

İstanbul'da yaşayan bine yakın Senegalli, Fatih'te kiraladıkları bir düğün salonunda dev ekranda 2019 Afrika Uluslar Kupası Finali Senegal-Cezayir maçını izledi.

Senegal Derneği'nin organize ettiği etkinliğe, genç, yaşlı ve çocuk olmak üzere bine yakın Senegalli katıldı.

Diğer taraftan, Taksim Talimhane Mahallesi'nde Cezayirliler ve Senegalliler başta olmak üzere Afrikalı birçok kişi, maçı kafelerde izledi.

Nargile, çay ve kahve eşliğinde takımlarını destekleyen taraftarlar, eğlenceli vakit geçirdi.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:05
  1. 2019 Afrika Uluslar Kupası
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