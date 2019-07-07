Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Mısır'ı 1-0 yenen Güney Afrika, çeyrek finalde Nijerya'nın rakibi oldu



İSTANBUL (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır'ı 1-0 mağlup eden Güney Afrika, çeyrek finale yükseldi. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Mısır ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 85. dakikasında Thembinkosi Lorch ile gol bulan Güney Afrika, rakibini 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Mısır Milli Takımı'nın Kasımpaşalı futbolcusu Trezeguet, 90 dakika sahada kaldı. Güney Afrika, çeyrek finalde Nijerya ile karşılaşacak.

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