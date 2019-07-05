Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Uganda'yı Mane'nin golüyle 1-0 yenen Senegal, çeyrek finale yükseldi



İSTANBUL (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Uganda'yı 1-0 yenen Senegal, çeyrek finale çıktı. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Uganda ile Senegal karşı karşıya geldi. Senegal, 15. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve son 8 takım arasına kaldı. Sadio Mane, 61. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Senegal'in çeyrek finaldeki rakibi Benin oldu. Senegal Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı Mbaye Diagne, 85. dakikada M'Baye Niang'ın yerine oyuna girdi.

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