Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fas'ı penaltı atışlarıyla eleyen Benin, adını çeyrek finale yazdırdı



İSTANBUL (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fas'a penaltı atışlarında 4-1 üstünlük kuran Benin, çeyrek finale çıktı. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Fas ile Benin karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 53. dakikasında Benin, Moise Adilehou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Fas, 75. dakikada Youssef En Nesyri ile beraberliği yakaladı. Fas Milli Takımı'nda forma giyen Hakim Ziyech'in normal sürenin son dakikalarında penaltı atışından yararlanamadığı mücadele, uzatmalara gitti. Bu bölümde de skorun değişmediği maçta rakibine penaltı atışlarında 4-1 üstünlük kuran Benin, çeyrek finale yükseldi. Benin, 97. dakikada Khaled Adenon'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Fas Milli Takımı'nda ilk 11'de sahaya çıkan Galatasaraylı Younes Belhanda 59, Fenerbahçeli Nabil Dirar ise 74 dakika forma şansı buldu.

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