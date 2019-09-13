0553 313 94 23

Füsun Yönder Anadolu Lisesi’nde neler oluyor?

Gazetemiz okurlarından Nusret Reşber, ‘Füsun Yönder Anadolu Lisesi’nde neler oluyor?’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:18
Füsun Yönder Anadolu Lisesi’nde neler oluyor?

Okulların açıldığı 2019-2020 Eğitim öğretim yılının ilk haftasını çocuğumuz sırasız geçirdi. Geçen yıl Bahçelievler Füsun Yönder Anadolu Lisesi’nde 9. sınıfa oğlumla beraber 360 öğrenci alındı ve sınıf mevcudu 42 idi. Biraz kalabalık olmasına rağmen Beğenerek ve severek geldiğimiz okulumuzdan ve öğretmenlerimizden memnunduk... Bu yıl ‘Proje Okulu’ olmasını beklediğimiz okulumuz bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu sene 9. sınıfa 640  öğrenci alındı. Ki bu sayı 10-11-12. sınıfların toplam mevcudu kadar… Kısa zaman öncesine kadar Sabahçı ve öğlenci olacak diye duymuştuk, bir nebze olsun içimiz rahat etmişti. O da ‘Milli Eğitim’den kabul edilmedi’  denildi.

Şimdi okulumuzda hâlen 10. sınıflarda 4 sınıf masa ve sırasız…

 Kontenjan ve kapasitesi belli olan Okulumuzda bu kadar öğrenciyi sığdırmak için Kütüphane, Görsel Atölyesi ve Bilişim sınıfı kapatılıp sınıf yapıldı.

Okul, sırasız, kütüphanesiz, etkinlik sınıfları olmadan ve bu kadar kalabalık öğrenciyle beraber ( ki şu an sınıf mevcudu sadece 10. sınıflarda 48 kişi gözüküyor ve) halen de öğrenci alınıyor…

Biz veliler olarak bu durumdan mustaribiz. Eğitimimiz, Yeni Bakanımız Ziya Selçuk sayesinde daha iyiye gidecek diye düşünürken maalesef şimdiden eğitim-öğretim alınamayacak gibi gözüküyor.

Çocuğum ve arkadaşları ilk üç günü evde geçirdiler, bugün de 4. Gün; diğer öğrencilerin arasına sıkıştırıldılar ve sıraları daha da gelecek(!).

Bu problemlerin kaynağını ve çözümünü öğrenmek için yetkili merciler olarak gördüğümüz Bahçelievler İlçe Milli Eğitim’e de İstanbul İl Milli Eğitim’e de mesai saatlerinde ne yazık ki, telefonla ulaşamadık…

Bizler, çocukların velileri olarak bu kadar kalabalıkta iyi eğitim olamayacağını düşünüyoruz; ya ikili eğitim (en azından bu senelik) olsun istiyoruz veya başka bir çözüm bulunsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:18
  1. Bahçelievler
  2. Bahçelievler Füsun Yönder Anadolu Lisesi
  3. Proje Okulu
  4. Ziya Selçuk
  5. Kütüphane
  6. Görsel Atölyesi
  7. Bilişim sınıfı
  8. İstanbul İl Milli Eğitim
  9. Bahçelievler İlçe Milli Eğitim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde Merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu; 14 gözaltı
    1. Niğde Merkezli 12 ilde FETÖ..
    2. Konya'da pompalı tüfekle gasp iddiası
    3. Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına..
    4. Altın Safran Belgesel Film Festivali..
    5. Prof. Dr. Erol Yeni Özbekistan’daki..
    6. Elde kalan kuru incir için TMO’nun..
    7. Otomobil beton mikserine arkadan..
    8. Vali Yavuz kararlı konuştu:..
    9. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    10. Askeri birlik arazisine yıldırım..
    11. Tatbikat gerçeğini aratmadı
    12. TEM otoyolunda oksijen yüklü tankerin..
    13. 23 Eylül'de başlıyor! TOKİ'den ikinci..
    14. Ordu kendi elektriğini üretecek
    15. Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis..
    16. Büyükşehir’den Manavgat kırsalına..
    17. 'Erkek işi' sanılan işlerde kadınları..
    18. "Rusya'ya yönelik yaptırımlar, barış..
    19. Üçüncüoğlu: “Köylerimiz için..
    20. Başkan Ensari’den yapımı devam eden..
    21. Sokak ortasında bıçaklandı
    22. Döviz kurları
    23. Yolcu otobüsü ile karpuz yüklü traktör..
    24. Keşan'da 59 kaçak göçmen yakalandı
    25. Bolu’da, adliye lojmanlarından..
    26. Yetim Vakfı çocuk istismarına karşı..
    27. Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan..
    28. 5 bin personel alımı için başvurular..
    29. Küçük Emir kulağının açılması için..
    30. Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...