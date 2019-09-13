Füsun Yönder Anadolu Lisesi’nde neler oluyor?

Okulların açıldığı 2019-2020 Eğitim öğretim yılının ilk haftasını çocuğumuz sırasız geçirdi. Geçen yıl Bahçelievler Füsun Yönder Anadolu Lisesi’nde 9. sınıfa oğlumla beraber 360 öğrenci alındı ve sınıf mevcudu 42 idi. Biraz kalabalık olmasına rağmen Beğenerek ve severek geldiğimiz okulumuzdan ve öğretmenlerimizden memnunduk... Bu yıl ‘Proje Okulu’ olmasını beklediğimiz okulumuz bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu sene 9. sınıfa 640 öğrenci alındı. Ki bu sayı 10-11-12. sınıfların toplam mevcudu kadar… Kısa zaman öncesine kadar Sabahçı ve öğlenci olacak diye duymuştuk, bir nebze olsun içimiz rahat etmişti. O da ‘Milli Eğitim’den kabul edilmedi’ denildi.

Şimdi okulumuzda hâlen 10. sınıflarda 4 sınıf masa ve sırasız…

Kontenjan ve kapasitesi belli olan Okulumuzda bu kadar öğrenciyi sığdırmak için Kütüphane, Görsel Atölyesi ve Bilişim sınıfı kapatılıp sınıf yapıldı.

Okul, sırasız, kütüphanesiz, etkinlik sınıfları olmadan ve bu kadar kalabalık öğrenciyle beraber ( ki şu an sınıf mevcudu sadece 10. sınıflarda 48 kişi gözüküyor ve) halen de öğrenci alınıyor…

Biz veliler olarak bu durumdan mustaribiz. Eğitimimiz, Yeni Bakanımız Ziya Selçuk sayesinde daha iyiye gidecek diye düşünürken maalesef şimdiden eğitim-öğretim alınamayacak gibi gözüküyor.

Çocuğum ve arkadaşları ilk üç günü evde geçirdiler, bugün de 4. Gün; diğer öğrencilerin arasına sıkıştırıldılar ve sıraları daha da gelecek(!).

Bu problemlerin kaynağını ve çözümünü öğrenmek için yetkili merciler olarak gördüğümüz Bahçelievler İlçe Milli Eğitim’e de İstanbul İl Milli Eğitim’e de mesai saatlerinde ne yazık ki, telefonla ulaşamadık…

Bizler, çocukların velileri olarak bu kadar kalabalıkta iyi eğitim olamayacağını düşünüyoruz; ya ikili eğitim (en azından bu senelik) olsun istiyoruz veya başka bir çözüm bulunsun...