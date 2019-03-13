0553 313 94 23

Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ı Polonya'nın Wroclaw kentinde katleden HDP'ye yakınlığı ile bilinen insan hakları örgütü İHD'nin devlet tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği 'Muhammet Emektar' olduğu ortaya çıktı.

13 Mart 2019 Çarşamba 06:19
Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!

Furkan Kocaman, Erasmus değişim programı ile gittiği Polonya'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman iki hafta önce Polonya'ya gitmişti.

 

Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Olay Furkan, geçtiğimiz cumartesi akşamı Wroclaw kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla yemek yerken bir süredir kendisini izleyen kişi yanına gelerek Belinden çıkardığı bıçakla Kocaman'ı boğazından bıçaklayak öldürmüştü.

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın Wroclaw kentinde hayatını kaybettiği saldırının faili HDP'ye yakınlığı ile bilenen insan hakları örgütü İHD'nin derneği tarafından günlerce devlet tarafından öldürüldüğü iddia edilen Muhammet Emektar'ın olduğu ortaya çıktı. 

Furkan'ı katleden PKK sempatizanı 'Muhammet Emektar'

Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği açıkladı

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın Wroclaw kentinde hayatını kaybettiği saldırının faili olarak yakalanan şahsın 1990 doğumlu vatandaşımız Muhammet Emektar olduğu ilgili savcılık tarafından bugün açıklanmıştır.

Adıgeçen bugün yapılan gizli duruşmada resmen tutuklanmıştır. Wroclaw'da Büyükelçiliğimizden de bir ekip bulunmakta olup, merhum vatandaşımızın cenazesi yarın sabah ailesi ve Konsolosluğumuz yetkilileri tarafından teslim alınarak ülkemize gönderilecektir.

Cinayet nedeni konusunda Polonya resmî makamlarınca açıklanan bir bilgi bu aşamada bulunmamaktadır. Konunun çok yönlü olarak izlenmesine devam edilecektir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 06:19
  1. Konya
  2. pkk
  3. katil
  4. Furkan Kocaman
  5. muhammet emektar
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orduya darbe çağrısı yaptı... Guaido: Asker destek verince Miraflores'e gideceğim
    1. Orduya darbe çağrısı yaptı... Guaido:..
    2. Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve..
    3. Yola inen domuz sürüsü, kazaya neden..
    4. Kimlik soran bekçilere ateş açıldı
    5. İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal..
    6. CHP'li adaydan PKK'lıya örtülü maaş!
    7. Furkan'ı katleden hainin kim olduğu..
    8. Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump..
    9. S-400 eğitimi için ilk durak belli oldu
    10. Erkek arkadaşı tarafından darp edilen..
    11. Noter çilesi bitiyor
    12. Ve o ülkeyle 'kapıda vize' dönemi..
    13. Diyarbakır Emniyeti paylaştı... Müthiş..
    14. Korkunç olay... Böyle bulundu
    15. Pes dedirten savunma: İsteyerek olmadı
    16. Baltalı, sopalı kavga: Çok sayıda..
    17. Esed rejiminden İdlib'e "beyaz..
    18. Feci kaza... Ortalık savaş alanına döndü
    19. Yeniden kaos... Açıklamalar peş peşe..
    20. Malezya'daki yolsuzluk soruşturması
    21. Kamerun'dan AB'ye tepki
    22. Bahçelievler’de yangın paniği
    23. Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
    24. Sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika..
    25. İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
    26. Deniz ulaşımına fırtına engeli
    27. Guaido, asker destek verince..
    28. Pentagon'dan "transseksüel askerler..
    29. Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın..
    30. Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın..
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?