Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!

Furkan Kocaman, Erasmus değişim programı ile gittiği Polonya'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman iki hafta önce Polonya'ya gitmişti.

Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Olay Furkan, geçtiğimiz cumartesi akşamı Wroclaw kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla yemek yerken bir süredir kendisini izleyen kişi yanına gelerek Belinden çıkardığı bıçakla Kocaman'ı boğazından bıçaklayak öldürmüştü.

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın Wroclaw kentinde hayatını kaybettiği saldırının faili HDP'ye yakınlığı ile bilenen insan hakları örgütü İHD'nin derneği tarafından günlerce devlet tarafından öldürüldüğü iddia edilen Muhammet Emektar'ın olduğu ortaya çıktı.

Furkan'ı katleden PKK sempatizanı 'Muhammet Emektar'

Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği açıkladı

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın Wroclaw kentinde hayatını kaybettiği saldırının faili olarak yakalanan şahsın 1990 doğumlu vatandaşımız Muhammet Emektar olduğu ilgili savcılık tarafından bugün açıklanmıştır.

Adıgeçen bugün yapılan gizli duruşmada resmen tutuklanmıştır. Wroclaw'da Büyükelçiliğimizden de bir ekip bulunmakta olup, merhum vatandaşımızın cenazesi yarın sabah ailesi ve Konsolosluğumuz yetkilileri tarafından teslim alınarak ülkemize gönderilecektir.

Cinayet nedeni konusunda Polonya resmî makamlarınca açıklanan bir bilgi bu aşamada bulunmamaktadır. Konunun çok yönlü olarak izlenmesine devam edilecektir.