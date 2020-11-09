Furkan Yalçın kimdir nerelidir, kaç yaşında? Furkan Yalçın nerede çalışıyor?

Furkan Yalçın, 2000 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi’ne başlayan Furkan Yalçın, mesleğe babasının 2013 yılında aşçıbaşı olması ile ilgi duymaya başladı. Mutfağa bulaşıktan başlayıp mesleğin zorluklarını görerek değerini anladığını söyleyen Yalçın, lise hayatı boyunca farklı organizasyonlarda yer alarak mesleğe dair tecrübeler edindi.

Lise eğitimine devam ederken Karaköy’de kafe ve restoran mutfaklarında menülerini düzenleyerek ve kendi menümü sunmaya başlayan Furkan Yalçın, ilk stajına lise yıllarında başladı. Çin Mutfağı üzerine eğitimler alan Furkan Yalçın, daha sonra kendini geliştirerek çeşitli yerlerde stajını tamamladı.

Emek vererek ve öğrenme arzusu ile staj yaptığını söyleyen Yalçın, stajının sonunda otel yönetimi ve şefler tarafından beğenildiğimi gösteren bir başarı belgesi almış; hemen ardından da yaptığı iş başvurusu sonucunda işe girdi. Okulu ve iş hayatını bir arada götürdüğü belirten Yalçın, okulunu 2018 yılında uluslararası ve Türkiye içi yarışmalarda temsil etmesinin ardından, ödül almış ve mezuniyetinin ardından resmi olarak iş hayatına atıldı.

Furkan, bu süreçte, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü kazanan ve iş ile eğitim hayatını tekrar bir arada götürmek zorunda kaldı.