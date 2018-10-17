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Furkan Vakfı davasında tutuklanan 6 kişi tahliye edildi

Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklanan 9 kişiden 6'sı mahkemenin verdiği ara karar sonucu tahliye edildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:51
Furkan Vakfı davasında tutuklanan 6 kişi tahliye edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na 30 Ocak'ta "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma" suçundan 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Polis 7 Mayıs günü ilk yapılan operasyonda ele geçirilen evrak ve dijital belgelerde yaptığı incelemede vakfın milyonlarca lirayı kayıt dışı olarak topladığını ve nereye gittiğinin belli olmadığını tespit etti. Bu tespit üzerine Adana merkezli Elazığ, Ankara, Samsun, Gaziantep, Konya, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında vakfın 10 il sorumlusunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Ara kararda tahliye

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonlardan sonra tutuklanan 9 kişiden 6'sı mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 16:51
  1. Samsun
  2. Kahramanmaraş
  3. Konya
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Hatay
  7. Gaziantep
  8. Elazığ
  9. Ankara
  10. Furkan Vakfı
  11. Adana Emniyet Müdürlüğü
  12. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı
  13. Alparslan Kuytul

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