Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik dava

ADANA (AA) - Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Veysel Dörtgöz ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katılırken, sanıklar Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla iştirak etti.

Sanık Kuytul savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, gizli tanık beyanlarının asılsız olduğunu iddia etti.

Vakıfta ele geçirilen paraların makbuzlu olduğunu öne süren Kuytul, ''Bu paralar bağış gecesinde yapılan bağış paralarıdır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim.'' dedi.

Sanık Alagöz de vakfa yapılan bağışların makbuzlu olduğunu savunarak, ''Herhangi bir dolandırıcılık söz konusu değildir. Gizli bir işimiz olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 3'ü tutuklu 45 sanık hakkında, ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.







