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Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik dava

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında terör kapsamına giren suçlamalar yönünden haklarında dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile 2 vakıf yöneticisinin yargılanmasına devam edildi

10 Ocak 2019 Perşembe 14:29
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik dava

ADANA (AA) - Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri ileri sürülen vakıf yöneticisi 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, vakıf yöneticileri tutuksuz sanıklar Mahfuz Ç. ve Gökhan Y. ile avukatları hazır bulundu.

Bu davadan tutuksuz yargılanan ancak Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava kapsamında tutuklu bulunan sanık Alparslan Kuytul ise Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulamadığı için duruşmaya katılamadı.

Duruşmada ilk olarak sanık avukatları, yargılamaya konu dosyayla ilgisi bulunmadığını öne sürdükleri Vakıflar Genel Müdürlüğünün davaya müdahil olma talebinin reddedilmesini talep etti.

Savunmaları alınan sanık Gökhan Y. ve Mahfuz Ç. da terör örgütü propagandası yapmadıklarını, FETÖ/PDY ile bir ilgilerinin olmadığını savunarak, beraatlarına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün devlete karşı işlendiği iddia olunan yargılamaya konu suçlar yönünden doğrudan zarar gören taraf olmadığı gerekçesiyle davaya katılma taleplerinin reddine ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de Vakıflar Genel Müdürlüğünün davaya katılma talebinin reddine, eksik hususların giderilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında aralarında vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3 kişi hakkında 41'er yıla, 42 şüpheli hakkında ise 21'er yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince gönderilen iddianame kısmen kabul edilip, Kuytul hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla 20 yıl hapis, tutuksuz vakıf yöneticileri Gökhan Y. ve Mahfuz Ç. hakkında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 5'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme, terör kapsamına girmeyen diğer suçlamalar yönünden görevsizlik kararı verip Kuytul, Gökhan Y. ve Mahfuz Ç. ile diğer 42 kişi hakkındaki dava dosyasını Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti.

Dosya daha sonra gönderildiği Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan incelemenin ardından kabul edilerek, farklı bir dava daha açılmıştı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Alparslan Kuytul'un, tutuklulukta geçirdiği süre, ölçülülük ilkesi ile terör kapsamına girmeyen diğer suçlamalar yönünden Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava kapsamında tutuklu bulunması hususları dikkate alınarak, tahliyesine karar verilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:29
  1. Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesi
  2. erteleme
  3. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik dava
  4. Sanık savunmaları

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