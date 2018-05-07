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Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 10 ilde operasyon: 23 gözaltı

Kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda Adana merkezli 10 ilde özel harekat ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:22
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 10 ilde operasyon: 23 gözaltı

Adana merkezli 10 ilde, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin elde edilen yeni deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik daha önce düzenlediği operasyonlarda el konulan doküman ve dijital materyallerin detaylı incelemesi sonucu kayıt dışı para akışının yönetilmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Elde edilen bilgiler neticesinde Adana merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Konya, İzmir, Hatay ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Vakıf tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan makbuzla resmi olarak 2016'da sadece 20 lira toplandığı ancak sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın para ve yardım temin edildiği belirlenmişti.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:22
  1. Samsun
  2. Kahramanmaraş
  3. Konya
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Hatay
  7. Gaziantep
  8. Elazığ
  9. Ankara
  10. Adana
  11. furkan vakfı
  12. operasyon

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