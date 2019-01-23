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Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davası

Adana'da, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3'ü tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edildi

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:30
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davası

ADANA (AA) - Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ikinci gün oturumuna tutuklu sanık Veysel Dörtgöz ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları gelirken, sanıklar Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz ise tutuklu bulundukları Bolu'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Ses kaydı alınarak yapılan duruşmada Suriye uyruklu sanık Nemer Yousef’in savunması tercüman aracılığıyla alındı. Yousef, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "Alparslan Kuytul ile 25 yıldır arkadaşım. Mısır’da birlikte eğitim gördük. Vakfa yılda 3-4 kez uğrarım. Gittiğimde Alparslan Kuytul’u ziyaret ederim. Vakıfla alakam yoktur. Toplantılara katılmadım." dedi.

Sanıklardan İzzet Daş da vakfın halka açık toplantılarında sunuculuk yaptığını ancak hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Daş, seçimlerde oy kullanıp kullanılmadığının ve Alparslan Kuytul’dan oy verme konusunda etkilenip etkilenmediğinin sorulması üzerine ise "Ailem de ben de oy kullanmayı uygun bulmuyoruz." diye cevap verdi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 3'ü tutuklu 45 sanık hakkında, ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:30
  1. Adana

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