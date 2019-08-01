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Fuorivia Egnatia’nın son etabı Enez’de başladı.

Venedik Üniversitesi tarafından İtalya’dan İstanbul’a uzanan tarihin en büyük ticaret yollarından biri olan Via Egnatia Yolu’nun birleştirdiği ülkeler, şehirler ve küçük yerleşimlere dikkat çekmek ve bu yerleri dünyaya tanıtmak amacıyla organize edilen Fuorivia Egnatia Projesi’nin son etabının başlangıç noktası Enez oldu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 19:04
Fuorivia Egnatia’nın son etabı Enez’de başladı.

Venedik Üniversitesi tarafından İtalya’dan İstanbul’a uzanan tarihin en büyük ticaret yollarından biri olan Via Egnatia Yolu’nun birleştirdiği ülkeler, şehirler ve küçük yerleşimlere dikkat çekmek ve bu yerleri dünyaya tanıtmak amacıyla organize edilen Fuorivia Egnatia Projesi’nin son etabının başlangıç noktası Enez oldu.



Via Egnatia Yolu’nun tamamının yılda yaklaşık iki hafta yürünerek 5 yılda tamamlanması öngörülen proje kapsamında, bu yıl beşinci ve son etabını yürümek üzere bir araya gelen 45 kişilik ekip, bahar aylarında Enez’e yaptıkları ziyaret ve Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer ile yapılan görüşmeler sonucu son etabın başlangıç noktası olarak Enez’i seçti. Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesinin işbirliği ile kamp yeri ve transfer araçları sağlanan ekibe, öncelikle Enez Kalesi ve Kale içinde yer alan Fatih Camii (Ayasofya Kilisesi) tanıtıldı. İlçenin tarihi, coğrafi ve kültürel yapısı hakkında genel bilgiler verildi. Kale ziyaretinin ardından, Via Egnatia yolunun geçtiği Yenice Köyü ve köyde yer alan tarihi manastır ziyaret edildi. Ziyarette, M.Ö. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilen Via Egnatia Yolu ve yolun çevresinde bulunan tarihi köprü vb. kalıntıları hakkında bilgiler verildi. Enez’de başlayan etabın tamamlanmasının ardından açıklama yapan İlçe Kaymakamı Tuncer, "Enez’in, projeye dahil edilmesi ile uluslararası düzeyde tanıtımının gerçekleştirilmesi ve Enez turizmine olumlu etkileri olmasını bekliyoruz."dedi. Tuncer, Projeye desteğinden dolayı, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’e ve proje ekibine teşekkürlerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:04
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