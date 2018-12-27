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Fulya Özdemir cinayeti davasında sanığa 18 yıl hapis

Antalya'nın Kaş ilçesinde kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulunan Fulya Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi- Özdemir ailesinin avukatı Selami Dalyan: - "Cinayet suçundan hapis yatarken firar ederek başka bir cinayet daha işleyen kişiye 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını doğru bulmuyoruz"

27 Aralık 2018 Perşembe 16:05
Fulya Özdemir cinayeti davasında sanığa 18 yıl hapis

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Fulya Özdemir'in katil zanlısı olarak yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Atilla Makta, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, maktulün babası Eyvaz Özdemir ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Atilla Makta'ya önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, cinayetin "haksız tahrik" altında işlendiğine hükmederek sanığın cezasını 18 yıla indirdi.

Özdemir ailesinin avukatı Selami Dalyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği kararı yerinde bulmadıklarını ve bu nedenle istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

Verilen cezayı duyunca Fulya Özdemir'in babasının gözlerinin dolduğunu ifade eden Dalyan, "Baba gibi davayı takip eden herkes bu karara üzüldü. Cinayet suçundan hapis yatarken firar ederek başka bir cinayet daha işleyen kişiye 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını doğru bulmuyoruz." açıklamasında bulundu.

- Olay

Kaş ilçesinde 25 Ekim 2016'da ormanlık alandan gelen koku üzerine vatandaşların ihbarı sonucu araştırma yapan jandarma ekipleri, kendisinden bir süredir haber alınamayan Fulya Özdemir'i (29) bıçaklanarak öldürülmüş halde bulmuştu.

Başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı olarak Kaş'taki bir otelde çalıştığı belirlenen Atilla Makta (33) ile kendisine yardım ettiği iddia edilen dayısı İ.Ç, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gözaltına alınmış, şüphelilerden Makta tutuklanırken, İ.Ç. ise serbest bırakılmıştı. Makta'nın, 2015'te Kırklareli Açık Cezaevi'nden firar ettiği belirlenmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:05
  1. "haksız tahrik indirimi"
  2. Antalya
  3. Fulya Özdemir
  4. hapis
  5. karar
  6. Kaş

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