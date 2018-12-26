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Fulltrip ve Financell'den iş birliği

Fulltrip ve Financell iş birliği çerçevesinde Fulltrip.com'dan gerçekleşecek dijital tatil alışverişlerinde 24 aya varan taksit imkanı sunulurken, Financell kullanıcıları geri ödemelerini Turkcell faturaları üzerinden takip edebiliyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:40
Fulltrip ve Financell'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in finans alanında faaliyet gösteren grup şirketi Financell ile iş birliğine giden Fulltrip tatil planlamalarında 24 aya kadar taksit imkanı sunuyor. Fulltrip'ten erken rezervasyon yapanlar ayrıca yüzde 50’ye varan indirimlerden de yararlanabiliyor.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital seyahat deneyimine yeni bir anlayış getiren Fulltrip, Turkcell'in finansman şirketi Financell ile iş birliğine gitti.

Bu kapsamda, Fulltrip.com'dan gerçekleşecek dijital tatil alışverişlerinde 24 aya varan taksit imkanı sunulurken, Financell kullanıcıları geri ödemelerini Turkcell faturaları üzerinden takip edebiliyor. Ayrıca Fulltrip'te erken rezervasyon dönemine özel yüzde 50'ye varan indirim de sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dijital seyahat satın alırken tatsız sürprizlerle karşılaşmamak için güvenli e-ticaret hizmeti sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"BiP, fizy, Dergilik, lifebox, TV+ ve Paycell gibi dijital ürünlerimizden sonra tatil planlamalarında da Fulltrip ile müşterilerimizin yanındayız. Dijital seyahat platformu Fulltrip'i uçtan uca Turkcell güvencesiyle donattık. Fulltrip'e, Hızlı Giriş teknolojimiz ile giriş yaparak sadece telefon numarası ile giriş yapabiliyor, ödemeleri milli ödeme platformu Paycell altyapısı üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

Müşterilerimizin teknoloji ihtiyaçlarını finanse etmek üzere 2016 yılında kurulan Financell'de bugüne kadar yaklaşık 7 milyon adetten ve 11 milyar liradan fazla finansman sağladık. Önümüzdeki dönemde müşterilerimizi daha fazla teknoloji ile buluşturmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya ve Türkiye'nin dijital yolculuğuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz."


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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:40
  1. Financell
  2. Fulltrip

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