Fulden Uras kimdir nereli kaç yaşında? Fulden Uras ne hastası, hastalığı ne?

Daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Fulden Uras koronavirüse yakalandı. Uras, geçtiğimiz ay hastalığının yeniden nüksettiğini açıklamıştı. Peki kim bu Fulden Uras, nereli kaç yaşında?

Fulden Uras kimdir?

Fulden Uras, 1968 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Altı sinema filminde rol aldı.