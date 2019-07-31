Fukuşima'da 4 reaktör daha devreden çıkarılacak Fukuşima II Nükleer Santrali'ni işleten şirket, tesisteki 4 reaktörü devreden çıkaracağını duyurdu

TOKYO (AA) - Japonya'nın kuzeydoğusunda, Fukuşima II (Dai-ni) Nükleer Santrali'ndeki dört reaktörün parçalanarak devreden çıkarılacağı bildirildi. Fukuşima II Nükleer Santrali'ni işleten Tokyo Elektrik Gücü Şirketlerinden (TEPCO) yapılan açıklamada, tesisteki dört reaktörün sökülerek devreden çıkarılma kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, kararın, ağustosta yapılacak yönetim kurulu toplantısında resmi olarak kabul edileceği aktarıldı. TEPCO Başkanı Kobayakawa Tomoaki, Fukuşima Valisi Uchibori Masao'ya Fukuşima II'deki reaktörülerin güvenli şekilde devreden çıkarılmasının 40 yıl süreceğini ifade etti. - Fukuşima I Nükleer Santrali'nde 2011'de tasfiye işlemleri başlamıştı Fukuşima II'nin 10 kilometre yakınındaki Fukuşima I (Daiçi) Nükleer Santrali'nde 2011'deki deprem ve tsunamide, altı reaktörden üçünde sızıntı meydana gelmiş, bir reaktör de yapısal hasar görmüştü. Fukuşima I'deki tüm reaktörlerin devreden çıkarılması kararı alınmış, tesiste tasfiye işlemleri başlamıştı. Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, TEPCO tarafından işletilen Fukuşima I Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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