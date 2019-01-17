Fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, 17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın tutuklandı. İddiaya göre, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir kız, polise giderek, kendisine fuhuş yaptırdığı iddiasıyla S.K'den şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla tutuklandı.



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