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Türkiye’de özendirilen fuhuş Almanya’da yasaklanıyor!

Türkiye’de internet, televizyon dizileri ve sosyal medya aracılığı ile yaygınlaştırılmaya çalışılan fuhuş rezaletinin Almanya’da yasaklanması planlanıyor. Federal Hükümet'in ortaklarından SPD tarafından para karşılığı cinsel ilişkiye girmenin yasaklanması konusunda tasarı hazırlandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:43
Türkiye’de özendirilen fuhuş Almanya’da yasaklanıyor!

Türkiye’de ‘çağdaşlık’ adı altında özellikle kadın dernekleri ve feminist örgütlenmeler eliyle savunulan 'fuhuş' medya aracılığıyla da meşrulaştırılıyor.

Para karşılığında cinsel ilişkiye girmenin, nikahsız birlikteliğin normal bir durummuş gibi gösterildiği televizyon dizileri ekranlarda saatlerce yayınlanırken, bunun yanı sıra genç nesil, internet ve sosyal medya aracılığıyla da fuhuş bataklığına itiliyor.

Devlet eliyle bile yaptırılması bir yana fuhuş, topluma örnek olması beklenen sözde sanatçıların gayri ahlaki yaşantılarıyla da meşru hale getirilmeye çalışılıyor. 

Türkiye’de savunulurken Almanya’da yasaklanıyor!

Milli ve manevi değerlerin yasaklamış olmasına rağmen Türkiye'de aleni olarak savunulan ve toplum ahlakını dinamitleyerek gençliği bataklığa sürükleyen fuhşun, bir Hristiyan ülkesi olan Almanya’da yasaklanması için harekete geçildi.

Almanya’da para karşlığında cinsel ilişki yapmanın yani fuhuşun yasaklanması planlanıyor. Federal Hükümet ortaklarından sosyal demokrat SPD tarafından hazırlanan tasarıya göre, para karşılığı cinsel ilişkiye girmenin cezaya tabi tutulması hedefleniyor.

İsveç örneği: Para alana değil verene ceza

Tasarıyı hazırlayan çalışma grubu adına bir açıklama yapan SPD milletvekillerinden Leni Breymaier, tasarıyı ahlaki nedenlerle değil, insan hakları değerleri gerekçesiyle gündemlerine aldıklarını söyledi ve uygulamanın İsveç’teki yasaları örnek alacağını duyurdu. İsveç'te 1999 yılından bu yana ‘cinsel ilişki hizmetleri’ için para ödemek yasak, para almak ise yasak değil. Yani para ödeyen erkek cezalandırılıyor, kadın ceza almıyor. Kadınların vücutlarını pazarlamasını yasaklamayan yasa, erkeklerin kadınları ‘satın alınabilecek mal’ olarak sınıflandırarak, yararlanılmalarını cezalandırıyor. İsveç, vatandaşı olan erkekleri, yurt dışında da para karşılığında kadınlarla birlikte olmaları ve bunun saptanması durumunda da yargılayıp cezalandırıyor.

Kadınları fuhuş çetelerinden uzak tutmak planlanıyor

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre; Almanya’da benzer bir yasanın çıkmasıyla fuhuşun tamamen önlenemeyeceğini belirten SPD milletvekili, “Hırsızlık da suç ancak yapılıyor. Ama yapan cezalandırılıyor” dedi ve amacın kadınları, fuhuşla büyük paralar kazanan suç çevrelerinden uzak tutmak olduğunu belirtti. SPD’nin koalisyon ortağı CDU/CSU Birlik Partiler’in de para karşılığında cinsel ilişkiye girilmesinin yasaklanmasını destekledikleri ve tasarının muhalefetin karşı olmasına rağmen meclisten onay alabileceği tahmin ediliyor. Muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti ‘cinsel ilişki işçilerinin’ çalışma koşullarının düzeltilmesini ve örneğin her yıl ücretsiz doktor kontrolünden geçirilmelerini talep ediyor.

‘Almanya’yı Avrupa’nın genelevine dönüştürdü‘

Almanya’da ‘cinsel ilişki işçiliği’ 2002'de yasallaştırmıştı Genelevlerine yasal işletme statüsü veren yasa, cinsel ilişki karşılığında para kazananları diğer mesleklerin statüsüne getirmeyi amaçlayan yasaya göre, işlerini legal olarak yapanlar sigortalı olarak çalışma ve devletin sağlık sigortası sisteminden yararlanma hakkına sahip. Özellikle kadın örgütlerinin değerlendirmeleri, yasanın amacına ulaşamadığı, tam tersine cinsel ilişki işçiliğini yasallaştırmanın Almanya'yı "Avrupa'nın genelevine dönüştürdüğü" şeklinde.

17 yılda cinsel ilişki işçisi sayısı 100 binden 400 bine çıktı

Yasa çıktığından bu yana, Almanya’da para kaşılığında cinsel ilişkiye girenlerin sayısının 100 binden en az 400 bine çıktığı tahmin ediliyor. Bu konuda diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha liberal olan uygulama nedeniyle, özellikle sınırlara yakın bölgelerde aynı anda onlarca hayat kadının çalıştığı genelevler açıldığı, sektörün yıllık cirosunun ise en az 15 milyar Euro olduğu belirtiliyor. Genelevlerde çalışan kadınların tahminlere göre en az yüzde 60’ı, Doğu Avrupa, Baltık ve Doğu Avrupa vatandaşları. Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna’dan getirilen kadınların insan tacirleri tarafından çeşitli vaatlerle kandırılıp, turist vizesiyle veya ülkeye kaçak yollarla sokulduğu, fuhuş yapmaya zorlandığı ve tehdit edilerek çalıştırıldığı biliniyor. Kadın örgütleri, söz konusu kadınların 2002’de çıkan yasaya rağmen, her türlü sosyal güvenceden yoksun olduğunu ve her türlü baskıya, sömürüye ve en aşağılık muamelelere maruz kaldıklarını öne sürürek, planlanan yeni tasarının kadınların durumunu iyileştireceğini savunuyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:43
  1. Almanya
  2. fuhuş
  3. Türkiye
  4. zina
  5. cinsel istismar
  6. genelev

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