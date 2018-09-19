Fuhuş rezaletinin her anı polis tarafından böyle görüntülendi!

Adana'da çete kurarak 12 kadına fuhuş yaptırdığı ileri sürülen zanlıları polisin drone ile havadan, atık kağıt toplayıcısı ve temizlik görevlisi kılığına girip karadan takip ederek çökerttiği ortaya çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerine Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde gece yol kenarında ve dolmuş duraklarında bekleyen kadınların fuhuş yaptığı ihbarı geldi. Polis bu ihbar üzerine 2 ay önce harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle mağdur kadınları ve tespit edilen zanlıları polis teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Polis takip sonucunda Mehmet Y. (35) isimli bir kişinin fuhuş amaçlı çete kurduğu ve onun yardımcılığını da ağabeyi Burhan Y. (42) ile İbrahim E.'nin (28) yaptığını saptadı. Polis ayrıca zanlılara 1'i kadın 11 kişinin de yardım ettiğini saptadı. Polis zanlıları 18 Eylül günü şafak vakti yaptığı baskınla yakaladı. 14 zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı.

POLİS KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

Beyazevler Mahallesi'nde yol kenarında ve dolmuş duraklarında fuhuş yapıldığı yönünde sürekli şikayet gelmesi üzerine çeteyi çökertmek için Hollywood filmlerini aratmayacak yöntemler kullanıldığı ortaya çıktı. Polis, yol kenarındaki ve dolmuş duraklarındaki fuhuş amaçlı vatandaşların otomobilini durduran ve pazarlık yaptıktan sonra fuhuş yapan kadınları ve onları fuhşa sürükleyen çete üyelerini kimi zaman atık kağıtçı kılığına girerek kimi zaman ise belediyenin temizlik görevlisi kılığına girerek fiziki takip yaptı. Atık kağıt toplayan polis kendisinin yanına gelip soru soran şahıslara da dikkat çekmemek için Suriyeli olduğunu söylediği öğrenildi. Temizlik görevlisi kılığına giren polis ise sürekli yol kenarında temizlik yapıp fuhuş yapan ve yaptıran şahısları takip etti. Bu anlar ise saniye saniye hem havadan hem de karadan görüntülendi.

GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE TAKİP

Polis karada kılıktan kılığa girerken zanlıları hem gece hem de gündüz drone ile de havadan takip etti. Polis özellikle gece drone kaldırdığında gece görüşü kullanarak fuhuş pazarlığını ve vatandaşların pazarlıktan sonra kadınları alıp götürmesini anbean görüntüledi.

Polis çete üyelerinin de yolun hemen arka tarafındaki çalılık alanda beklemesini saniye saniye görüntüledi.