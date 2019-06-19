Fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Niğde’de fuhuş yaptıran kişilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.19 Haziran 2019 Çarşamba 12:49
Niğde’de fuhuş yaptıran kişilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri Fuhşa teşvik aracılık veya zorlamafuhuşla mücadele kapsamında yaptığı çalışma kapsamında Esenbey Mahallesi’nde bir evde para karşılığı fuhuş yapıldığınıtespit etti. Eve yapılan operasyonda L.K., F.Ç, A.K ve G.G gözaltına alındı. Olayda bin 540 TL, 1 adet Laptop,1 adet kelebek bıçak ve 7 adet flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YORUM YAZ