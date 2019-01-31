Fuhuş operasyonu şüphelilerinin mallarına tedbir

ADANA (AA) - Adana'da fuhuş yaptırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden 8'inin 1 milyon 800 bin lira değerindeki 4 daire, otomobil ve iş yeri satışının önlenmesi amacıyla mahkemece tedbir kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 hafta önce kentteki 9 masaj salonunda çalışan kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 8 kişinin suçtan elde ettiği gelirle ilgili bilgilere ulaştı.

Ekipler, şüpheliler E.Y, M.A, Y.Y, İ.U, S.T, N.C, Z.A.A. ve İ.Ç'nin suçtan elde ettiği geliri kentteki paravan çanta mağazası aracılığıyla akladığını belirledi.

Şüphelilerin üzerine kayıtlı 1 milyon 800 bin lira değerindeki 4 daire, otomobil ve iş yerini suçtan elde edilen paralarla aldıkları iddiasıyla bu malların satışının önlenmesi amacıyla mahkemece "suçtan elde edilen gelirin aklanması" suçu kapsamında tedbir kararı uygulandı.

Öte yandan, şüphelilere ait 9 masaj salonu da mühürlenerek 9 ay süreyle faaliyetten men edildi.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kentteki 9 masaj salonunda çalışan kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 15 Ocak’ta operasyon düzenlenmiş, 44 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, aralarında masaj salonu sahibi, çalışanı ve işletmecilerinin de bulunduğu 19'u kadın 38 zanlı "fuhşa teşvik", "fuhşu kolaylaştırma", "fuhuş için aracılık ve yer temin etme" suçlarından adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 4'ü savcılıktan salıverilmiş, 5'i ev hapsi olmak üzere 34'ü nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.