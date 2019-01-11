Fuhuş olaylarından bıkan vatandaş isyan etti: Beylikdüzü kerhanedüzü oldu!

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Beylikdüzü'nde yaşayan bir vatandaş, artan fuhuş olayları ve günlük kiralık evlerde yaşanan ahlaksızlıklara isyan etti.

Akit İhbar Hattı'na ulaşan vatandaş, Beylikdüzü ilçesinde yaşadığı sitede yaşanan fuhuş olaylarından büyük rahatsızlık duyduklarını, bu durumun ilçenin tamamında büyük bir sorun haline geldiğini aktardı.

Beylikdüzü'nde yaşayan dost ve tanıdıklarından da aynı şikayetleri duyduğunu belirten vatandaş, yetkililerin bu konuya artık bir çözüm bulmasını istedi.

İlçenin adı 'Kerhanedüzü'ne çıktı

İlçede yaşanan günlük ev kiralama ve fuhuş olaylarının dayanılmaz bir hal aldığını ifade eden vatandaş, "Beylikdüzü yaşanılır bir yer olmaktan çıktı. Koca ilçe fuhuş olaylarıyla anılır oldu. Beylikdüzü kerhanedüzü oldu. Biz bıktık artık, yetkililerden çözüm bekliyoruz. Sahilde yürümeye çıksanız polis kimlik sormaya, üzerinizi aramaya kalkıyor ama fuhuş pazarlığını seyrediyorlar." ifadelerini kullandı.