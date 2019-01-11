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Fuhuş olaylarından bıkan vatandaş isyan etti: Beylikdüzü kerhanedüzü oldu!

Beylikdüzü'nde yaşayan bir vatandaş, artan fuhuş olayları ve günlük kiralık evlerde yaşanan ahlaksızlıklardan bıktıklarını belirterek, "Beylikdüzü yaşanılır bir yer olmaktan çıktı. Koca ilçe fuhuş olaylarıyla anılır oldu. Beylikdüzü kerhanedüzü oldu. Biz bıktık artık, yetkililerden çözüm bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

11 Ocak 2019 Cuma 23:10
Fuhuş olaylarından bıkan vatandaş isyan etti: Beylikdüzü kerhanedüzü oldu!

 yeniakit.com.tr

Beylikdüzü'nde yaşayan bir vatandaş, artan fuhuş olayları ve günlük kiralık evlerde yaşanan ahlaksızlıklara isyan etti.

Akit İhbar Hattı'na ulaşan vatandaş, Beylikdüzü ilçesinde yaşadığı sitede yaşanan fuhuş olaylarından büyük rahatsızlık duyduklarını, bu durumun ilçenin tamamında büyük bir sorun haline geldiğini aktardı.

Beylikdüzü'nde yaşayan dost ve tanıdıklarından da aynı şikayetleri duyduğunu belirten vatandaş, yetkililerin bu konuya artık bir çözüm bulmasını istedi.

İlçenin adı 'Kerhanedüzü'ne çıktı

İlçede yaşanan günlük ev kiralama ve fuhuş olaylarının dayanılmaz bir hal aldığını ifade eden vatandaş, "Beylikdüzü yaşanılır bir yer olmaktan çıktı. Koca ilçe fuhuş olaylarıyla anılır oldu. Beylikdüzü kerhanedüzü oldu. Biz bıktık artık, yetkililerden çözüm bekliyoruz. Sahilde yürümeye çıksanız polis kimlik sormaya, üzerinizi aramaya kalkıyor ama fuhuş pazarlığını seyrediyorlar." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 23:10
  1. Beylikdüzü
  2. fuhuş
  3. Travesti
  4. eskort kadınlar

YORUM YAZ

  • MuratMurat5 dk önce
    Bize sansür,siz istediginizi yazin akit. Olmuyor, müjdat gezen pezevenk der yazarsiniz, ben ona pezevenk dedigim zaman sansür. :)
  • ErhanErhan11 dk önce
    Sen chpye oy verirsen olacağı budur. Chp demek kerhane demektir, çöp demektir, pislik ve sapıklık demektir. Zaten cumhuriyetin ilk yıllarında bunlar " namusu olan toplumlar fakir kalmaya mahkumdur" demişlerdi

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