Fuhuş çetesinin kullandığı şifreler kırıldı! Polise 'amcalar', kadınlara 'şeker'

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan iş vaadiyle kandırdıkları kadınları Kayseri'ye getiren ve pasaportlarını aldıktan sonra senet imzalatarak fuhuş yaptırdıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri belirlenen S.A. isimli kadının liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon düzenlendi.

Polise "amcalar", kadınlara "şeker"

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi tutuklandı. Yapılan incelemede, tutuklanan 5 kişinin, kendileriyle telefonla bağlantı kuran kişilerle, telefonla bağlantı kuran kişilerle polis için 'amcalar', kadınlar için ise 'şeker' gibi şifrelerle konuştukları belirlendi. Operasyon sonrası yabancı uyruklu 9 kadın, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.