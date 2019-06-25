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Fuhuş çetesi kitap içine gizli kamera düzeneği kurmuş

Bingöl'de fuhşa aracılık ederek gizli kamera görüntüleriyle şantaj yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı - Operasyonda kitap içerisine oyulmuş gizli kamera düzeneği ve gizli kameralı saatin yanı sıra silah ve el bombası gibi malzemeler ele geçirildi

25 Haziran 2019 Salı 19:06
Fuhuş çetesi kitap içine gizli kamera düzeneği kurmuş

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen fuhuş ve şantaj operasyonunda 31 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Ahlak Büro Amirliğince, 5 ay süren teknik takip çalışmaları kapsamında Bingöl'de G.B. ve F.K. elebaşlığındaki suç şebekesi ortaya çıkarıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, suç örgütünün, yer temin etmek ve aracılık yapmak suretiyle para karşılığı fuhuş yaptırdıkları, kişinin video görüntülerinin alınması ve hamilelik şantajı yapabilmek için diğer örgüt yardımcılarına ve örgüt üyelerine talimatlar vererek kurguladıkları planları uygulamaya soktukları, evlere yerleştirilen gizli kameralar ve örgüt üyelerine ait cep telefonları ile çekim yaptıkları, böylece ilişki sonrası hamilelik şantajıyla mağdurlardan yüklü miktarda para istedikleri tespit edildi.

Şüphelilere yönelik "Son Çekim" adı verilen operasyonda, 31 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, 2 el bombası, 3'ü ruhsatlı 6 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, biri ruhsatlı 3 tabanca, 561 fişek, 4 bıçak, kitap içerisine oyulmuş vaziyette gizli kamera düzeneği, gizli kameralı saat, hassas terazi, bir miktar uyuşturucu, idrar örneği olduğu değerlendirilen sıvı madde, 6 kamera, 2 fotoğraf makinesi, 2 peruk, 16 dizüstü bilgisayar, 74 cep telefonu, 13 tablet bilgisayar, 2 masaüstü bilgisayar, 2 altın sikke, 4 altın yüzük, altın zincir bileklik, 11 tam altın, 2 altın bilezik, altın kolye, 2 kol saati ve 18 bin 330 lira ele geçirildi.

Bingöl Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 19:06
  1. Bingöl
  2. fuhuş operasyonu

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