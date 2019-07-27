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Fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtaran genç yaşadıklarını anlattı

Ordu'da fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtarırken vücudu yağ nedeniyle siyaha boyanan Özgür Ege Şire:- "Sonuçta her canlının hayatı kıymetli benim için. Orada hayvan hayat mücadelesi verirken durmak olmazdı"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:08
Fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtaran genç yaşadıklarını anlattı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtarırken tüm vücudu yağ nedeniyle siyaha boyanan Özgür Ege Şire, "Sonuçta her canlının hayatı kıymetli benim için. Orada hayvan hayat mücadelesi verirken durmak olmazdı." dedi.

İlçeye bağlı Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde fuel-oil dolu kuyuyu giren "mırnav" isimli kedisini kurtaran Şire (19) yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Olayın, arkadaşlarıyla gezdiği sırada meydana geldiğini belirten Şire, "Kediyi de gezdiriyordum. Benim kedim. Bazen dar yerlerden geçerken tasmasını bırakmam gerekiyor, oralardan geçemeyeceğim için. Kedi bıraktığım zaman koştu ve çukura girdi." dedi.

Kedinin boğulup ölebileceği endişesiyle hemen kuyuya atladığını söyleyen Şire, şöyle devam etti:

"Aşağılar taştı, kayaydı. Oraları yokladım yoktu. Tereddüt edemezdim, kedi ölecekti. Yaşam mücadelesi veriyordu. Atlamam gerektiğini düşündüm. Tereddüt etmeden girdim. Bir canlı orada hayat mücadelesi verirken bekleyemezdim. Benim boyum kadar olan yerler vardı, onun dışında birkaç yerde çukur gibi derinlikler vardı. Bazı derin yerlere kolumu soktum, girdim. Dört kez girmem gerekti. Kedi de battığı için dar bir yere girmiş, içeride sessizce bekliyordu. Telefonum batmıştı, arkadaşımın telefonunu aldım. Dar yerlerde kediyi aradım, su da yoktu."

- "O simsiyah halimi ilk haberde gördüm"

Şire, o anda kuyuda fuel-oil olduğunu anlamadığını belirterek, "Birkaç kere girdiğim için farklı bir şeydi, yapışıyor ve çıkmıyordu. Orada yoğun bir sıvı vardı, ne olduğunu bilmiyordum. Kediyi ararken ayağımın, ellerimin yara bere olacağı belliydi. Çünkü orada kayalara çarpıp duruyordum. Altta ne olduğu belli değil, hiçbir şey görünmüyor zaten, elimi falan soktum her tarafım çizildi." ifadelerini kullandı.

Ambulansa giderken gözlerinin kapalı olduğunu ve hiçbir şey göremediğini anlatan Şire, "Kuyuya ilk daldığım sırada arkadaşıma babamı aramasını söyledim. Çünkü ne yapacağımı bilemedim, kediyi bulamıyordum. Ambulansta tektim, kediyle birlikte gitmedim. Annem, babam da kediyle birlikte arkadan arabayla geldiler." dedi.

Fuel-oilin suyla çıkmadığını, hastanede alkollü bezle temizlendiğini ifade eden Şire, "Kedideki fuel-oili hala çıkartmaya çalışıyoruz. O simsiyah halimi ilk haberde gördüm. Sonra sosyal medyada gördüm. O anda çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum. Sonuçta her canlının hayatı kıymetli benim için. Orada hayvan hayat mücadelesi verirken durmak olmazdı." dedi.

- "Bunun kahramanlıkla alakası yok, vicdanın rolü var"

Olay anında Şire'nin yanında olan arkadaşlarından Yiğit Şahin de Özgür Ege'nin hiç düşünmeden kuyuya atladığını belirterek, "Biz 3 arkadaş olarak nasıl yardım edebileceğimizi düşündük. Ege oradan çıkınca yüzünü yıkamak için su getirdim. Diğer arkadaşlarım da ona ışık tuttular. Arkadaşımın hayvansever olduğunu biliyordum, bu da beni şaşırtmadı. Ege bunu kahraman olmak için yapmadı, tamamen kendi vicdanından dolayı yaptı. Bunun kahramanlıkla alakası yok, vicdanın rolü var." diye konuştu.

Öte yandan, fuel-oil dolu kuyu toprak ve taşla doldurularak kapatıldı.

Şire, Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtarmış, kendisi de arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarılmıştı. Şire'nin kıyafetleri ve tüm vücudu söz konusu yağ nedeniyle siyaha boyanmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Şire, vücudundan fuel-oilin temizlenmesinin ardından taburcu edilmişti.



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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:08
  1. fuel-oil
  2. kedi
  3. Kurtarma
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