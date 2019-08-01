Fuel-oil dolu kuyudan kedisini kurtaran genç AFAD gönüllüsü oldu

ANKARA (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya girerek, mahsur kalan kedisini kurtaran Özgür Ege Şire, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü oldu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ünye'de 27 Temmuz'da çamlık alanda gezerken kedisinin fuel-oil dolu kuyuya düştüğünü gören Özgür Ege Şire'nin kıyafetlerini dahi çıkarmadan hemen kuyuya atlayarak kedinin hayatını kurtardığı hatırlatıldı.

Bu duyarlı davranış sonrası AFAD Ordu İl Müdürü Osman Işık'ın Şire'yi ziyaret ederek, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun selamlarını ilettiği kaydedilen açıklamada, Şire'nin ziyaret sonrası AFAD gönüllüsü olmak için e-Devlet üzerinden kaydını yaptırdığı belirtildi.

- AFAD Gönüllülük Sistemi

Afet bilincini artırmak ve afet anında destek olabilecek insanlara ulaşmak için hayata geçirilen AFAD'ın gönüllülük sistemi sayesinde gönüllü olanlar afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alıyor.

AFAD gönüllüleri, huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal görevlerde de bulunuyor.

Afet ve acil durumlara ilişkin ne yapacağı konusunda eğitimler alan gönüllüler ile AFAD çalışanları bir ekip halinde görev yapıyor.