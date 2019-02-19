0553 313 94 23

FÜ’den Murad Camisine yardım çağrısı

Fırat Üniversitesi (FÜ),yapımı devam eden Murad Camisi için yardım çağrısında bulundu.

19 Şubat 2019 Salı 17:03
FÜ’den Murad Camisine yardım çağrısı

Fırat Üniversitesi (FÜ),yapımı devam eden Murad Camisi için yardım çağrısında bulundu.


FÜ,Rektörlük Kampüs içerisinde yapımı devam eden Murad Camii için hayırseverlere yardım çağrısında bulundu. Fırat İrfan ve Eğitim Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Tanyıldızı,cami inşaatının hizmetine sunulabilmesi için hayırseverlerden destek ve yardımlarını beklediklerini söyledi.


Murat Camiinin yapımı tamamlandığında üniversite mensuplarının ve öğrencilerin rahat ve huzurlu bir mekanda ibadet etmesine olanak sağlayacağını belirten Prof. Dr. Tanyıldızı, camii inşaatının şuanda iç halı döşemesi yapılabilmesi için hayırseverlerden destek ve yardım beklediklerini ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adaylık listesi teslim süresi sona erdi
    1. Adaylık listesi teslim süresi sona erdi
    2. Üvey babasınca darbedildiği öne..
    3. Durdurulan araçta 2 kilogram reçine..
    4. 80 metre yükseklikte 2 gündür..
    5. Mısır'da Sisi resmen intikam aldı!
    6. Şanlıurfa’da 57 kilo 500 gram esrar..
    7. Yamaçta mahsur kalan keçi AKUT..
    8. ETSO, Bölge Kariyer Fuarı ‘DKF’19’a..
    9. Döviz kurları
    10. Fethiye Kısa Mola Merkezi hizmete..
    11. Togar: “Tevazu, samimiyet ve gayretle..
    12. CHP Güzelbahçe belediye meclis üyeleri..
    13. Çocuklarda diş çürükleri neden olur?
    14. Cevdet Yılmaz, İstanbul Sabahattin..
    15. Ağrılı Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol..
    16. İl Müdürü açıkladı! İşte Türkiye'deki..
    17. Başkan Balta: “5 yılda 356 kilometre..
    18. Yerel Seçimlere katılacak siyasi..
    19. FÜ’den Murad Camisine yardım çağrısı
    20. Elazığ’da ’Etkili Yönetim ve Liderlik’..
    21. Almanya ve Fransa, Avrupa'nın "ortak..
    22. Irak Genelkurmay Başkanı'ndan Kerkük'e..
    23. Sarı yeleklilerden Fransa'daki..
    24. Sepsisin teşhisini hızlandıran yeni..
    25. Rus savaş gemileri Çanakkale..
    26. Adana'da ilk "tanzim satış noktası"..
    27. Temizlik görevlileri buldukları..
    28. Yerel seçime doğru
    29. Erhan Kılıç kimdir? Erhan Kılıç CHP..
    30. Başkan Kılıç: “Bizim en önemli..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü