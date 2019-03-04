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FÜ’de, Üniversiteler Spor Ligi Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları

Elazığ’da Üniversiteler Spor Ligi Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları başladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:50
FÜ’de, Üniversiteler Spor Ligi Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları

Elazığ’da Üniversiteler Spor Ligi Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları başladı.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından desteklenen “Üniversiteler Spor Ligi Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları" Fırat Üniversitesi (FÜ),ev sahipliğinde başladı. Toplam 8 üniversiteden bayan ve erkek takım olmak üzere 120 sporcunun katıldığı müsabakaların açılış töreni FÜ Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Müsabakalara, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Savucu, Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Karadağ, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çetin Tan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Cihan Çakıcı, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sporcular katıldı.


5 gün sürecek olan müsabakaların açılış seremonisinde konuşan FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, sporun insanları sosyalleştiren önemli bir olgu olduğunu vurguladı.


Konuşmasını sürdüren Rektör Demirdağ," Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu bu etkinlikler üniversiteler arasındaki iletişim ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Gurup müsabakalarına katılan üniversitelerin değerli idareci, antrenör ve sporcu öğrencilerini Elazığ’da ve üniversitemizde misafir etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.


Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Savucu ile Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Karadağ’da sporculara başarılar diledi.


Açılışın ardından başlayan ve 5 gün sürecek olan müsabakalarda, Fırat, Gümüşhane, Cumhuriyet, Muş Alparslan,Siirt, Bayburt, Giresun ve Atatürk Üniversiteleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:50
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