FÜ’de şehitler yolu yürüş parkuru ve sergi açılışı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından 15 Temmuz temalı, fotoğraf sergisi ve şehitler yolu yürüyüş parkuru açıldı.

FÜ Rektörlüğü tarafından Fırat Kültür Park’ta 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında15 Temmuz temalı, fotoğraf sergisi ve şehitler yolu yürüyüş parkuru hazırlandı. Hazırlanan serginin açılışına, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Prof. Dr. Halil Hasar,şehit yakınları, üniversite yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Öte yandan, yürüyüş parkurunda 15 Temmuz’da şehit olan 251 şehidin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı kırlangıç bayraklarla donatılarak, 251 ağaca asıldı.

Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla Fırat Üniversitesi olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

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