FÜ’de " Nobel Ödülleri Ve Bilimde Merakın Önemi" konferansı

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) "Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi" konferansı düzenledi.

FÜVeteriner Bilimsel Araştırma ve Yayın Öğrenci topluluğu tarafından “Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi" konulu konferans gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonunda yapılan konferansa, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Çelik, Uluslararası Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Kansu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Nobel ödülü alan birçok kişinin sadece meraklarını ispatlamak için deneysel ya da gözlemsel çalışmalar yaptıklarını belirten Uluslararası Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Kansu, "Nobel ödüllerini alan kişiler arasında Albert Einstein dışındaki tüm kişiler, sadece meraklarını ispatlamak için deneysel ya da gözlemsel çalışmalar yapmışlar ve Nobel ileödüllendirilmişler. O bakımdan ödüllerin nasıl alındığını, özellikle genç öğrencilerimiz iyi kavrar ve derslerini de bu merak ve motivasyonla çalışırlarsa üzerinden gelemeyecekleri bir şey olamayacağını görürler. Sorgulama, bilimsel merak, biyolojiyi ve süreci anlama, bir konuya odaklanmak, azimli olma, kararlılık, tutkulu olmaları, takım kurma ve işbirliği yapmak bu ödülü alanların ortak özellikleridir. FÜ’de okuyan değerli gençleri de vakitlerini boşa harcamak yerine, bu özelliklere sahip olmaya, çalışmaya, düşünmeye ve sorgulamaya davet ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Kansu’ya, Rektör Demirdağ tarafından günün anısına teşekkür plaketiverildi.