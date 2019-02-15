0553 313 94 23

FÜ’de “Laboratuvar ve İşletmelerde Biyogüvenlik”eğitimi

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) “Laboratuvar ve İşletmelerde Biyogüvenlik”eğitimi verildi.

15 Şubat 2019 Cuma 12:48
FÜ’de “Laboratuvar ve İşletmelerde Biyogüvenlik”eğitimi

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) “Laboratuvar ve İşletmelerde Biyogüvenlik”eğitimi verildi.


FÜ Tarım, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü DAP Çiftçi Eğitim Merkezi tarafından 2019 yılı eğitim programları kapsamında “Laboratuvar ve İşletmelerde Biyogüvenlik” eğitimi düzenlendi. Eğitim sonrasında 110 öğretim üyesi ve laboratuvar çalışanına sertifika verildi.


Merkez olarak2016 ile 2018 yıllarında düzenlenen eğitimlerle toplam 2 bin 100 kişiye sertifika verdiklerini belirten TAHAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Özdemir, en önemli konularından biri olan biyogüvenlik konusunda da düzenledikleri eğitim programının tamamlandığını aktardı.


Son 3 yılda 2 bin 100 kişiye her alanda eğitim verilmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar ise, Çiftçi Eğitim Merkezlerinin bu konuda önemli olduğununu kaydetti.


Veteriner Fakültesinin yaptığı çalışmalarla gurur duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Hasar, “Veteriner Fakültemiz bilinen bir marka. Hem uygulama hem de eğitim noktasında hizmet veren Çiftçi Eğitim merkezinin ilimize, bölgemize dolayısıyla Türkiye’ye hizmet vermesi bizi onurlandıran bir konu. Bugün de Türkiye’de önemli olan Biyogüvenlik konusunda eğitim programının düzenlenmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.


Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz’da, eko sistemin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için alınan önlemlerin biyogüvenlik kapsamında olduğunu aktardı.


Çiftçi Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapılan sertifika törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz, TAHAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Özdemir, TAHAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İssi, Veteriner Fakültesi Öğretim üyeleri, Fırat Üniversitesi ile Kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvar çalışanları katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
    1. Düzce’de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
    2. Akif’in dostlarından Akit’e ziyaret
    3. Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği..
    4. Taksim Trio, Akıngüç sahnesinde
    5. Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    6. Elazığ'da 73 köyle ulaşım sağlanamıyor
    7. Akşener: "Tencere her hükümeti sallar"
    8. 20. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi BUÜ’de..
    9. Kriz aşıldı! Büyükelçi geri dönüyor
    10. İsrail ile Polonya arasında "Nazi" krizi
    11. Midyat’ta terör propagandası yapan 1..
    12. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den..
    13. Afganistan’da zulüm devam ediyor!
    14. Antalya’da alabora olan teknede can..
    15. Samsun "butik çikolata" işine giriyor
    16. FÜ’de “Laboratuvar ve İşletmelerde..
    17. Okullararası Kick- Boks Müsabakaları..
    18. Bakan Pekcan: "Tahkimde uzmanlaşmak..
    19. Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin..
    20. NATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce..
    21. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    22. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    23. Fransa’da 8 bin sarı yelekli hapiste
    24. Dicle Elektrik'ten 1,5 milyon liralık..
    25. ANALİZ - Küresel güç kayması ABD’yi..
    26. Kaş Ziraat Odası Şubat Meclisi
    27. CHP'den "Kasım ayı işgücü verileri"..
    28. Aydın'da ele geçirildi! Tam 400 yıllık
    29. Zimbabve’de göçük altındaki madenciler..
    30. DIGI EuroCIS2019’da
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi