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FÜ’de "İslam Düşünce Tarihinde Mantık" söyleşisi

Fırat Üniversitesinde (FÜ) "İslam Düşünce Tarihinde Mantık" söyleşisi düzenlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:01
FÜ’de "İslam Düşünce Tarihinde Mantık" söyleşisi

Fırat Üniversitesinde (FÜ) "İslam Düşünce Tarihinde Mantık" söyleşisi düzenlendi.


FÜİlahiyat Fakültesi, İmar Vakfı, Kardeşlik ve Birlik Derneği tarafından ortaklaşa“İslam Düşünce Tarihinde Mantık” konulu söyleşi programı düzenlendi.Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın konuşmacı olarak yer aldığı Yabancı Diller Yüksekokulu Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapılan programa, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gıyasettin Arslan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.


Söyleşide Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Mantık kavramının diğer ilimlerde olduğu gibi İslami ilimlerin de vazgeçilmez parçası olduğunu belirtti.


Rektör Çapak konuşmasında," İslam düşüncesi tarihinde mantık bilimi üzerine yapılmış çalışmalar geniş bir araştırma sahası teşkil etmektedir. Sadece Aristoteles’in mantık eserleri üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında düşünce ve bilim faaliyetine aracılık eden disiplin olarak mantığın İslam düşünürlerince ne derecede benimsendiği ortaya çıkacaktır” dedi.


Söyleşi sonunda FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, programa konuşmacı olarak katılan BÜRektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’a günün anısına hediye verdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:01
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