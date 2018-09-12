0553 313 94 23

Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı Varlık Fonu yönetiminde yer aldı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nünatanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Fuat Tosyalı atandı. Peki Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı nereli ve kaç yaşında? İşte Fuat Tosyalı biyografisi…

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:16
Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı Varlık Fonu yönetiminde yer aldı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Fuat Tosyalı atandı. Peki Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı nereli ve kaç yaşında? İşte Fuat Tosyalı biyografisi…

Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay’da doğdu. Babası Şerif Tosyalı’nın 1952 yılında 9 metrekarelik bir dükkânda başlattığı ticaret hayatına, 1967 yılında ilköğretim dönemi sırasında çırak olarak katıldı. Tosyalı, geçen süre zarfında, Tosyalı Holding’i 3 farklı kıtada üretim yapan, 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve 6 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan bir global demir çelik devine dönüştürdü. Tosyalı, Holding’deki görevinin yanı sıra; Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İcra Kurulu Üyeliği ve Türkiye -Cezayir İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:16
  1. Hatay
  2. Fuat Tosyalı Varlık Fonu
  3. fuat tosyalı kimdir
  4. fuat tosyalı nereli
  5. varlık fonu yönetim kurulu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe şimdi yandı! Tüm maçlar...
    1. Fenerbahçe şimdi yandı! Tüm maçlar...
    2. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    3. İran'dan, ünlü uçak şirketi ATR'ye..
    4. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Varlık..
    5. 1,7 milyar dolarlık anlaşmada imzalar..
    6. Çorum'da akılalmaz olay! 8 köpeği..
    7. Barajda avlanan balıkçıyı şoke eden..
    8. Dolar kurunda düşüş sürüyor
    9. Nevşehir'de korkunç olay! Karı koca..
    10. Danışmanından Putin'i kızdıracak Rusya..
    11. CHP’li belediyelerden ‘pis kokular’..
    12. Çanakkale’de 42 kaçak mülteci yakalandı
    13. Mısır Diyarbakırlı çiftçiyi sevindirdi
    14. Yakalanan terörist Esed rejimine böyle..
    15. Kafasına göre zam yapanlar yandı! TİM..
    16. Türk hekimlerden 'kaslara iyi gelecek'..
    17. RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine..
    18. KYK burs başvuru ne zaman başlayacak?
    19. İstanbul ve Antalya birbirleriyle..
    20. Dink cinayeti sanığının avukatı FETÖ..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!