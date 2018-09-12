Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı Varlık Fonu yönetiminde yer aldı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Fuat Tosyalı atandı. Peki Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı nereli ve kaç yaşında? İşte Fuat Tosyalı biyografisi…

Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay’da doğdu. Babası Şerif Tosyalı’nın 1952 yılında 9 metrekarelik bir dükkânda başlattığı ticaret hayatına, 1967 yılında ilköğretim dönemi sırasında çırak olarak katıldı. Tosyalı, geçen süre zarfında, Tosyalı Holding’i 3 farklı kıtada üretim yapan, 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve 6 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan bir global demir çelik devine dönüştürdü. Tosyalı, Holding’deki görevinin yanı sıra; Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İcra Kurulu Üyeliği ve Türkiye -Cezayir İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.