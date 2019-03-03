Fuat Sezgin’in itibarı hiçe sayıldı... Üstadı kar topu ve halayla andılar!

yeniakit.com.tr Muş Alparslan Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına kızak, kayak, kardan şekiller yapma, kardan iglo yapma yarışmaları düzenledi.

Müzikli halaylı anma etkinliği

Sözde Fuat Sezgin’i anmak için 20 Şubat 2019'da, Güzeltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen toplantıda müzik ve halay etkinlikleri de düzenlendi.

Üstadın itibarı hiçe sayıldı

Etkinlik, Müslüman bilim insanlarının buluşlarını ortaya çıkaran, söz konusu buluşları eserlerinde toplayarak bizlere miras bırakan üstad Fuat Sezgin’in itibarını zedeledi.

“Sanırım amaç bu değildi”

Tartışmalara neden olan etkinlik hakkında yorum yapan SETA İstanbul Avrupa Araştırmaları Direktörlüğü’nde Araştırmacı olarak görev yapan Zeliha Eliaçık, “2019 Fuat Sezgin yılı ilan edilirken, sanırım amaç bu değildi. İslam Bilim Tarihine adanan bir ömür, kar topu oynayarak ve halay çekerek mi yad edilecek?” ifadelerini kullandı.

2019 Fuat Sezgin Yılı

2018/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile, 2019 senesi Fuat Sezgin Yılı ilan edilmişti.

Prof. Dr. Fuat Sezgin kimdir?