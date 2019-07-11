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Fuat Sezgin'in adı vapura verildi

"Caddebostan" isimli yolcu vapurunun adı, "Prof. Dr. Fuat Sezgin" olarak değiştirildi

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:38
Fuat Sezgin'in adı vapura verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Şehir Hatları'na ait "Caddebostan" isimli yolcu vapurunun adının "Prof. Dr. Fuat Sezgin" olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31 Ocak 2005 tarihli 2005/3 sayılı kararıyla İBB'ye devredilen ve Marmara Denizi'nde yolcu taşıyan "Caddebostan" isimli vapurun isim değişikliğini talep eden teklif, Hukuk-Kültür ve Sanat ile Ulaşım ve Trafik Komisyonlarının müşterek raporuyla Meclis'e sevk edildi.

Rapor, Saraçhane'deki binada gerçekleşen İBB Meclis toplantısında, ele alındı.

Yapılan oylamada, "Caddebostan" isimli yolcu vapurunun adının "Prof. Dr. Fuat Sezgin" olarak değiştirilmesine karar verildi.

İsim değişikliğinin oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçmesi üzerine söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, meclis üyelerine teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da isim değişikliğinin yerinde olduğunu belirterek, Prof. Dr. Fuat Sezgin'e rahmet diledi.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:38
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