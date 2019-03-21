Fuat Sezgin'in adı, Üsküdar Üniversitesinde yaşayacak

İSTANBUL (AA) - Merhum bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adı, Üsküdar Üniversitesinde konferans salonuna verildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında, Üsküdar Üniversitesinde "Batı Merkezli Bilim Anlayışına Karşı Fuat Sezgin ve İslam Mirası" paneli ve Fuat Sezgin Konferans Salonu açılış töreni düzenlendi.

Programının açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, emperyalizm karşısında dik durabilmek için değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Fuat Sezgin kendi değer, kimlik ve kişiliğimizi koruyup, onlara sahip çıkarak var olduğumuzu göstermiştir." dedi.

Tarhan, Fuat Sezgin'in büyük bir bilim insanı olduğunu vurgulayarak, çok önce aldıkları adını üniversitede yaşatma kararını bugün uyguladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

- Sezgin, panelde anlatıldı

Oturum başkanlığını Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fehmi Ağca'nın yaptığı panelde, Üsküdar Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hadiye Yılmaz Odabaşı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Dr. Öğretim Üyesi Detlev Quintern ve eski vali Adnan Yılmaz, Fuat Sezgin'i anlattı.

Odabaşı, Fuat Sezgin'i anlayabilmek için Avrupa merkezcilik (Batıcılık), şarkiyatçılık (ortyantalizm), garbiyatçılık (oksidentalizm) kavramları üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

Avrupa merkezcilik anlayışına göre ilk üniversitenin Bologna Üniversitesi olduğunu ifade eden Odabaşı, oysa Bologna'dan çok daha önce Fas'taki coğrafyacı İdrisi'nin, İbn Rüşd'ün, İbn Haldun'un eğitim aldığı Karaviyyin Üniversitesinin dünyanın ilk üniversitesi olduğunu söyledi.

Tarihi çağların, Orta Doğu kavramının da Avrupa merkezci bir anlayışla benimsendiğine değinen Odabaşı, şunları anlattı:

"Fuat Sezgin Hoca, oryantalist değil ama oksidentalist anlayışın da uzağındadır. Fuat Hoca, Almanya'ya gittiğinde bilim tarihi alanının Avrupa merkezci yanlı olduğunu ve bu işin adının bütün insanlığın ortak bilimler tarihi olması gerektiğini söylüyor. Bu kavramsal bir tespitin ötesinde Fuat Sezgin’in zihniyet dünyasının temel kodlarıdır. Avrupa merkezcilikle mücadele etmeliyiz ama bunun yolunun ne olduğu konusunda problem yaşıyoruz. Fuat Hoca hem zihniyeti hem de fiiliyatıyla bunu nasıl yapmamız gerektiğini göstermiştir. Hoca, bütün insanlığın ortak mirasını, en azından 800 yıllık döneminin yapıcıları olmak şuuruyla biçimlendirilip, gelişmesinde etkin bir şekilde yer almamız gerektiğini vasiyet ediyor."

- "Sezgin ve eserlerinden istifade ettim"

FSMVÜ Dr. Öğretim Üyesi Quintern, eski Yunan eserlerinin önce Arapçaya sonra ise Arapçadan Latince ve diğer Batı dillerine çevrildiğini ifade ederek, Avrupa’nın Endülüs’ten eğitim almaya ve kendi eğitim sistemini ve üniversitelerini buna dayanarak kurmaya başladığını dile getirdi.

İslam'ın hoşgörüsüne değinen Quintern, bu hoşgörünün Halife Memnun döneminde Bağdat'ta, her dilde bilim adamlarının toplanmasına ve onların da katkısıyla bilimin gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

Quintern, Fuat Sezgin'le 1991'de Tunus'la ilgili bir sergi vasıtasıyla tanıştığını, çalışma alanında Fuat Sezgin'den ve eserlerinden istifade ettiğini aktardı.

Emekli vali Yılmaz da hazırladığı "Bilimler Tarihi Dostu Fuat Sezgin" kitabı üzerinden Sezgin'in hayatını anlattı.

- Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu açıldı

Panelin ardından Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkesi'nde Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış töreninin ardından katılımcılar "Prof. Dr. Fuat Sezgin'e Hürmet Sergisi"ni gezdi.