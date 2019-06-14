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Fuat Öndeş, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, Ankara’da toplandı.

14 Haziran 2019 Cuma 16:20
Fuat Öndeş, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, Ankara’da toplandı. Toplantıya Aydın’dan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.


Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin 2019 yılı Olağan Meclis Toplantısı, Başkent’te düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın doğal üyesi olduğu birlik toplantısında yapılan seçimle birliğin yeni başkanı Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan oldu. Toplantıya Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.



Jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülke olan Türkiye’de, jeotermal kaynağa sahip belediyeleri bir araya getirmek ve kaynakları verimli bir şekilde kullanabilmek için fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 1997 yılında kurulan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, 107 üyesiyle önemli kararlar almaya devam ediyor.



Türkiye’nin jeotermal kaynaklar açısından Dünyada 7. sırada, Avrupa’da ise 1. sırada yer aldığını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Şimşek, şu değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu, “Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, her yıl enerjiye olan ihtiyacı yüzde 4,5 ile yüzde 7 arasında artan bir ülke ve enerji ihtiyacının yüzde 75’lik bölümünü dışarıdan ithal ediyor. Üzücü olan enerjinin bu derece kıymetli olduğu bir dönemde, Türkiye bu kaynakların sadece yüzde13’lük bölümünü kullanılabilir hale getirmiş bulunuyor. Türkiye’nin 2023 yılında, enerji ihtiyacının yüzde 30’unu yenilebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedeflediği dikkate alındığında, jeotermal enerji potansiyelini daha etkin biçimde kullanacak araştırma ve sondaj çalışmalarını artırması kaçınılmazdır. Bu alanda ana sorumluluk MTA ve bazı durumlarda da İl Özel İdarelerindedir. Belediyelerin bu konudaki sorumlulukları ne yazık ki ikincil kalmaktadır. Bu durum açık biçimde bu alanda en önemli kamusal gücün belediyelerimiz olması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde birliğin en önemli çabalarından biri jeotermal enerji alanında, belediyelerimizin yetki ve sorumluluklarının artırılması olmalıdır.”



Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin 2019 yılı Olağan Meclis Toplantısına katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, jeotermalin zararlarından ve şehre yansımayan faydalarından bahsettiği konuşmasında, 5286 sayılı Jeotermal Kanununda yer alan idare payı için Germencik’in hakkını da istedi.


Toplantıda alınan kararla birliğin yeni adı “Enerji Kentleri Birliği” olarak değiştirildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:20
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