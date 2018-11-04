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Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen olay: Makam odasından kovdu

Milliyet Gazetesi Yazarı Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la ilgili bilinmeyen bir ayrıntıyı bugünkü köşe yazısından paylaştı.

04 Kasım 2018 Pazar 10:34
Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen olay: Makam odasından kovdu

Milliyet Gazetesi Yazarı Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kendisinden 'imtiyaz' isteyen bir akrabası ile arasında geçen olay paylaştı.

İşte Atilla'nın köşe yazısındaki ilgili kısım;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmayları arasında hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz kimdir denilse...

Birinci sırayı Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay alır.

“Şöhret afettir!” geleneğini dikkate aldığı için medyaya mesafeli olması, Oktay’ı şimdiye kadar yeterince tanımamıza engel oldu.

Peki, Cumhurbaşkanı Vekilimizin bilinmeyenlerine beraber yolculuk etmeye ne dersiniz?

Oktay, 1964 Yozgat Çekerek doğumlu...

Külliye’de eskiden Binali Yıldırım’ın kullandığı 4 odalı makam odasını şimdi o kullanıyor...

Sigara içmez, alkol kullanmaz.

Et yemekleri ve Yozgat’ın yerel yemeği Arap aşını sever.

Klasik müzik ve Neşet Ertaş dinler...

10 yıl önce ayrıldığı eşinden olan 3 çocuğuna çok düşkün...

“Yimpaş’ı nasıl kurtarırız?” diye soran yönetim kurulu başkanına, “Siz gitmeyince düzelmez!” diyecek kadar özgün...

İlk kez duyacağınız bir anektod

Yozgat’ta, “Yaptıklarımızın önüne kim geçerse, hesabını sorarım!” diyecek kadar açık sözlü...

Kuran’ı tecvitli okumak için Başbakanlık makamında kıraat dersi alacak kadar da inancına hassas bir siyasetçi o...

Yukarıdaki birçok başlık gibi ilk kez duyacağınız bir anekdot...

Hayat duruşuyla ilgili de bir ipucu verebilir.

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay’ı yeni görevinden dolayı birçok kişinin yanında, doğal olarak akrabaları da kutlamaya gelir.

Oktay, kapıda karşıladığı yakınlarına.

Yemek... Çay...  Meyve... Çerez derken...

Nihayetinde şekersiz kahve ikramında da bulunur.

Hiddetli ama daha çok kırgın

Sohbetin koyulaştığı anda Oktay’ın bir akrabası, Cumhurbaşkanı Vekili’ne, biraz da sıkılgan bir edayla, “Bize uygun bir şeyler yok mu acaba?” der.

Şaşıran Oktay “Nasıl yani?” deyince...

“Ekonomik imkânlarımızı yükseltecek bir şeyler!” diyerek talebini biraz daha açar...

Beklemediği teklif karşısında yüzü asılan Oktay, koltuğundan hızla ayağa kalkar.

Biraz hiddetli ama daha çok kırgın olduğu hissedilen bir tonlamayla, kendisinden ayrıcalık isteyen akrabasına dönerek...

Kahvenizi içtiyseniz güle güle

“Tüm ihaleler internet sitelerinde yayınlanıyor. Kahvenizi içtiyseniz güle güle!” sözleriyle makamından nazikçe kovar.

Yarım kalan kahve fincanını sessizce tabağa koyan Oktay’ın akrabası, sözlerini tevil etmeye çalışsa da...

Cumhurbaşkanı Vekili’nin çıkış kapısına doğru yöneldiğini görünce, mahcup bir ifadeyle makamı sessizce terk eder..."

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:34
  1. Yozgat
  2. fuat oktay
  3. Talat Atilla

YORUM YAZ

  • MilletMillet21 dk önce
    SAYIN CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZI TEBRİK EDERİM . BURADAN ŞU SONUCU ÇIKARABİLİRİZ KENDİSİ ÇOK İYİ DEVLET ADAMIDIR, ASLA SİYASETÇİ OLAMAZ.HELE HELE AK PARTİDE SİYASET ASLA YAPAMAZ
  • SalimSalim1 sa önce
    Selim Allah cezanı vermesin. Ülke akpartiden önce her şey çok iyiydi de akparti mi kötüleştirdi? Bir toplum genel olarak nasılsa yönetici ekibin içinde de o toplumun özelliklerini taşıyan fertler olacaktır.Bu ekip uzaydan mı geldi bu toplumun içinden çıktı. Biz toplum olarak düzelmedikçe hangi parti gelirse gelsin ülkenin durumu düzelmez. Şu dilar krizi çok güzel gösterdi halkımızın zihniyetini suya bile zam yapanlar oldu. Bunu şu partili yaptı bupartili yapmadı diyebilir miyiz? " Bir topluluk jendi hakkındaki hükmü değiştirmedikce Allah o topluluk hakkındaki hükmü değiştirmez". Biz topyekun kendimizi düzeltmedikçe iki yakamız kolay kolay bir araya gelmez vesselam
  • DegetDeget1 sa önce
    Helal süt böyle birsey .Herkeste böyle etki yapmaz.Yerler bu adamı.Çünkü düzene ters.
  • SelimSelim1 sa önce
    Keşke AKP içindeki bütün herkes böyle olsaydı da ülke bu hale gelmeseydi..
  • tanyeri17tanyeri172 sa önce
    alışık olmadığımız ama, olması gereken yönetici profilini göstermiş..teşekkürler sayın başkan yardımcısı.
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