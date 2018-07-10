Fuat Oktay neden Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu? Fuat Oktay'ın en önemli özelliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineye açıkladı. Kabine listesinde sürpriz isim Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar oldu. Akar Milli Savunma Bakanı oldu. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olurken Başkan Yardımcısı ise Fuat Oktay oldu. Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasıyla da en önemli özelliği ortaya çıktı.

Fuat Oktay çok değerli bir bürokrat olduğu, Türkiye'de bürokrasinin süresinin azaltılması devlet sisteminin hızlandırılması konusunda önemli çalışmalara imza atmış bir isim. Ayrıca Fuat OKtay son Başbakan Binali Yıldırım'ın da en yakın çalışma arkadaşı olduğu ortaya çıktı.