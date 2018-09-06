Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan, T625 Genel Maksat Helikopteri paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen ve ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri'nin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenleri kutladı.

"SÖZ VERİLDİĞİ GİBİ İLK TEST UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından, T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından paylaşımda bulundu.

"TUSAŞ tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk özgün helikopterimiz T625, söz verildiği gibi 6 Eylül 2018'de ilk test uçuşunu gerçekleştirmiştir. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Savunma sanayimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullanan Oktay, paylaşımında genel maksat helikopter ihtiyacını karşılayacak T625'in görsellerine de yer verdi.