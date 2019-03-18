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Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması: Tek bir teröristin işi değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yeni Zelanda'da açıklamalarda bulundu. Oktay 2 camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili "Tek bir teröristin yapabileceği eylem değil" dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 08:40
Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması: Tek bir teröristin işi değil

Yeni Zelanda'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

Çanakkale bir savaştan dostluğun çıktığı nadir olaylardan birisi. Yeni Zelanda özellikle deniz zaferinden sonra Çanakkale'yi geçemeyeceklerini anlayınca ve işgal edemeyeceklerini anlayınca karadan yeni bir harekat başlatıyorlar. Yeni Zelanda ve Avustralyalılar'dan oluşan bir ordu Anzaklar...

Kara harekatına katılıyor olması bu ilişkiyi böyle başlatıyor. Hamdolsun bizim açımızdan baktığımızda zaferle sonuçlanan ve yine Çanakkale'yi geçilmez kılan bir savaş.

Ama ilginç bir şekilde oradan bir dostluk doğuyor. Buradan 100 yıl sonrasında bir yakınlık... Bir taraftan bu savaş Yeni Zelandalıları ve Avustralyalıların kendi kimliklerini kazandıkları bir yapıya dönüşüyor. Bizim açımızdan da 'Artık evlatlarınızı merak etmeyin onlar bizim topraklarımızda' diyerek buradaki ailelere gönderdiği bir mesaj var tabi.

Biz bugün niye buradayız? Burası Anzakların da Yeni Zelandalıların da Anzaklara ilişkin törenleri yaptıkları yer. Burası da Hatıralar Köprüsü... Biz de bugün buradayken bir çelenk bırakmak istedik ve hatırlamak istedik. Bu vesileyle iki ülkenin dostluğuna da vurgu yapmak istedik. Türkiye ve Yeni Zelanda ilişkiler noktasında oldukça iyi düzeyde, en üst düzeyde.

Oldukça iyi bir aşamadayız. Belki, sonraki aşamada Cumhurbaşkanımızın bölgeyi ziyareti söz konusu olabilecek.

Tekrar tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ümit ediyoruz ki böyle bir savaş bir daha yaşanmaz dünyada. Doğru dersler çıkarmamız lazım.

Ne birinci ne de ikinci dünya savaşından henüz doğru dersleri çıkarabilmiş değil bütün dünya. Biz bu mesajı bir kez daha ilan edecek olalım. Çıkarılacak mesajlar dostluk mesajları, ırkçılığa karşı; özellikle Cuma günü burada yaşanan islam düşmanlığına dönüşen söylemlerin durdurulması; terörizmin, teröristin herhangi bir din ile uzaktan yakından alakalandırılmaması önemli.

Coğrafya çok uzak olsa bile gönüller kalpler çok yakın. Türkiye’nin durduğu nokta çok nettir, barışın, dostluğun, mazlumun yanındadır. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun fark etmez.

Saldırıya ilişkin bilgiler aslında kamuoyunda olan tarafıyla paylaşabiliriz. Şu anda bir kişi tutuklanmış durumda. Hepinizin bildiği şahıs zaten, saldırıyı yapan kişi. Biz bunun şahsi bir tek bir teröristin yapabileceği bir eylem olmayacağını düşünüyoruz. Yetkililere ifade ediyoruz. Hele hele adına manifesto denen şeyin, ülkemizi, cumhurbaşkanımızı hedef alan bir yapı. Birçok şeyle tehdit eden böyle bir dökümanın bir kişi tarafından hazırlanıp, sonra da eylemi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Türkiye elinden geleni yapıyor.

Cumhurbaşkanımız da açıkladılar. Yeni Zelandalı yetkililerden de her seviyede soruşturmanın derinleştirilmesi talebini iletmiş durumdayız. Kendileri de soruşturmayı her şekilde yapıyorlar.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 08:40
  1. Çanakkale
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  5. Fuat Oktay

YORUM YAZ

  • çikoçiko16 dk önce
    bu sene kabul etmeyin anzakları,rica ediyorum

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