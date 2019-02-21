Fuat Oktay'dan terörle mücadele mesajı: Tepelerine balyoz gibi iniyoruz!
Terörle mücadeleye yönelik kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne? Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz" dedi.21 Şubat 2019 Perşembe 13:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde veya dışında, bize tehdit nereden gelirse teröristleri bulundukları yerde inlerinde 'vuracağız' dedik. Vurduk mu, vurduk'' ifadelerini kullandı.
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